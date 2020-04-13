ЕС выдал патент на дизайн турецкого электромобиля

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) зарегистрировало патентную заявку компании «Инициативная группа «Турецкие автомобили» (TOGG) на внутренний и внешний дизайн турецких электромобилей, пишет Trend со сылкой на агенство Anadolu.

Идея художественно-конструкторского решения (дизайна) отечественного электромобиля полностью принадлежит турецким инженерам и конструкторам.

Патент TOGG действителен в течение пяти лет.

В течение этого срока запрещено полное или частичное копирование конструкций электромобилей TOGG другими производителями.

Компания TOGG также направила заявки на получение патентных прав в организации по правам интеллектуальной собственности стран Азии и Америки. Ожидается, что ответ будет получен в течение 2020 года.

Инженеры и конструкторы компании TOGG потратили на разработку дизайна первого турецкого автомобиля 150 тысяч часов.

В процессе разработки дизайна машин обсуждалисб идеи и предложения 18 дизайнерских студий Турции и мира.

Все они подвергались объективной оценке на основе 6 разных критериев. В итоге команда дизайнеров TOGG приняла решение работать с тремя дизайнерскими домами, получившими наивысшую оценку экспертов авторынка.

При разработке дизайна турецкого автомобиля также учитывались предпочтения широких масс автолюбителей.

Руководство по дизайну, подготовленное на основе полученных данных, было передано трем дизайнерским домам, после чего стартовал конкурс 2D-дизайна.