В Турции началось строительство завода по производству первого отечественного автомобиля
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Бурса прошла церемония по закладке фундамента Центра проектирования и производства платформы TOGG, где будет производиться отечественный автомобиль TOGG.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также принял участие на церемонии.
«Сегодня мы не просто радуемся началу новых инвестиций, а испытываем гордость за реализацию огромного проекта, несмотря на эпидемию», - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, строительство завода планируется завершить через 18 месяцев, а выход первого автомобиля с конвейера запланирован на последний квартал 2022 года.
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