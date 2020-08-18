В Турции проведена антитеррористическая операция
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ширнак проведена операция против террористической организации PKK / KCK, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в ходе операции были задержаны 10 подозреваемых.
В отношении семерых подозреваемых была избрана мера пресечения в виде ареста. Трое из них освобождены под судебный контроль.
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