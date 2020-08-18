В Турции проведена антитеррористическая операция

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ширнак проведена операция против террористической организации PKK / KCK, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе операции были задержаны 10 подозреваемых.

В отношении семерых подозреваемых была избрана мера пресечения в виде ареста. Трое из них освобождены под судебный контроль.