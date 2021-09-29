В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 30 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 239 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведен 356 661 тест, положительным на наличие вируса оказался результат 28 892 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 30 336 человек.