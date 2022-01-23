В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эпицентр подземных толчков находился в районе Дурсунбей. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,49 километра.

Землетрясение также ощущалось в Стамбуле, Бурсе и Чанаккале.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.