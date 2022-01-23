В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Эпицентр подземных толчков находился в районе Дурсунбей. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,49 километра.
Землетрясение также ощущалось в Стамбуле, Бурсе и Чанаккале.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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