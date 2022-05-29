В Турции собрали первый кузов кроссовера TOGG сегмента SUV C

Инициативная группа «Турецкие автомобили» (TOGG) сообщила о сборке на роботизированном конвейере автозавода в районе Гемлик провинции Бурса кузова первого отечественного электромобиля сегмента C-SUV, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, размещенному на странице TOGG в Twitter, очередной важный этап производственного цикла на новом автозаводе отлажен безупречно.

К сообщению приложен видеоролик с конвейера предприятия, где на данный момент ведутся подготовительные работы к серийному выпуски автомобилей.

В целом строительные работы на автозаводе Togg общей площадью в 1,2 млн кв. м., будут завершены в конце июня.

Серийное производство Togg запланировано на последний квартал 2022 года.

Первый серийный турецкий электромобиль сегмента C появится на рынке в конце первого квартала 2023 года.

В целом планируется производить пять моделей электромобилей, в том числе сегментов: B-SUV и C-MPV.

К 2030 году Togg планирует выпуск 1 млн автомобилей в год.