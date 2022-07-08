Togg в сотрудничестве Plug and Play будет развивать экосистему мобильности

Турецкая автомобильная инициативная группа (Togg), сотрудничая с крупнейшей в мире инновационной платформой Plug and Play, расширит глобальную экосистему мобильности, чтобы выйти на уровень глобальной конкуренции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

На мероприятии STARTUP AUTOBAHN Expo 2022, которое проходит в Штутгарте, Германия, от имени Togg, объявлено, что компания будут сотрудничать в области мобильности с Plug and Play, инновационной платформой с 400 корпоративными партнерами в 20 странах.

Togg окажет поддержку стартапов с международной программой ускорения мобильности, выведя программу ускорения мобильности, которая была реализована в Турции в рамках сотрудничества с Informatics Valley, на международную арену.

В рамках программы глобальные предприниматели получат поддержку во всех потребностях, таких как наставничество, финансовые консультации и поддержка проектов.

Togg также будет играть активную роль в области мобильности с глобальными игроками, став участником STARTUP AUTOBAH, открытой инновационной платформы, основанной на Plug and Play.

Генеральный директор Togg Гюркан Каракаш заявил, что стартапы являются очень важной частью новых технологических решений в экосистеме мобильности, и что 5-10 лет назад компании доверяли своим собственным научно-исследовательским подразделениям, но технологические инновации никогда раньше не наблюдались в стартапах. Он подчеркнул, что стартапы играют решающую роль в формировании экосистемы мобильности.

Каракаш заявил, что сотрудничество с новыми игроками позволяет создавать устойчивую ценность, и добавил:

«Программа ускорения мобильности, которую мы будем реализовывать с Plug and Play, - это важный шаг, который мы предприняли для поддержки стартапов, которые являются очень важным элементом экосистемы. Мы являемся по-настоящему редкой платформой приложений мобильной экосистемы в Европе. В июне мы приняли участие в Vivatech, крупнейшем европейском мероприятии, посвященном технологиям и стартапам, и рассказали о нашем подходе к стартапам. У нас была возможность пощупать пульс стартапов с Mobility Park by Togg. Как компания, готовящаяся к глобальной конкуренции, мы будем продолжать участвовать во всевозможных исследованиях, которые улучшат экосистему мобильности не только в нашей стране, но и на международной арене».

Директор Plug and Play в Турции Лале Гёзюбеюк также заявила, что Togg стремится быть чем-то большим, чем просто автомобилем.

Гёзюбеюк добавила: «Крупнейшая в мире инновационная платформа Plug and Play будет счастлива и горда поделиться с Togg своим опытом и возможностями, которые распространяются не только на глобальные автомобильные компании, но и на многие сектора, особенно в области мобильности».