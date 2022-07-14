В результате лесного пожара в Турции пострадали почти 20 человек

БАКУ /Trend/ - В результате лесного пожара в районе Датча турецкой провинции Мугла пострадали 19 человек.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, девять человек в настоящее время проходят лечение, девять человек выписаны из больниц, а одному медицинская помощь не потребовалась.

Министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, в свою очередь, заявил, что в результате пожара 2,6 тыс человек эвакуированы в безопасные места. "Пожар уничтожил 500 га лесных насаждений", - отметил он.

По его словам, тушению огня препятствует сильный ветер. Пока взять пожар под контроль не удалось.

Отметим, что к тушению лесного пожара в Датче привлечены 10 самолетов, 20 вертолетов, свыше 200 единиц другой техники и 1,2 тысяч человек.