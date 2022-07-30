Глава Минторга Турции протестировал отечественный электромобиль

Министр торговли Турции Мехмет Муш посетил в провинции Бурса новый автомобильный завод по производству отечественных электромобилей Togg, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава ведомства прибыл на предприятие в районе Гемлик, где также принял участие в тест-драйве.

«Очередное заседание правления Инициативной группы «Турецкие автомобили» (TOGG) состоялось на предприятии в Гемлике, где налажено пробное производство автомобилей. После заседания министр торговли Мехмет Муш провел совещание и совершил тест-драйв», - говорится в сообщении, размещенном на странице TOGG в Twitter.

В сообщении приведено видео с министром за рулем электрокара отечественной разработки.