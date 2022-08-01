Экспорт турецкой мебели в РФ с начала года вырос на 88,1%

Экспорт турецкой мебели в Россию в первые шесть месяцев 2022 года вырос на 88,1 процента до 65 млн долларов. Экспортеры считают, что спрос на турецкую мебель в РФ продолжит расти до конца года, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Наряду с эмбарго, введенном в отношении России после начала войны в Украине, шведская мебельная компания IKEA заявила о намерении продать четыре фабрики в РФ и сократить масштаб бизнеса в этой стране. Это в свою очередь способствовало росту импорта мебели из Турции в Россию.

Экспорт мебели из Турции в Россию в январе-июне увеличился на 88,1 процента и достиг 65 млн долларов. Объем экспорта мебели, бумаги и продукции лесного хозяйства увеличился на 30 процентов в первом полугодии. Примечательно, что экспорт в Россию увеличился почти в три раза по сравнению со средним показателем по отрасли.

Экспортеры считают, что спрос на турецкую мебель в РФ продолжит расти до конца года.

Глава Ассоциации предпринимателей мебельной промышленности (MOBSAD) Нури Гюрджан сказал агентству «Анадолу», экспорт мебели из Турции в 2021 году составил 4,3 млрд долларов, а в первой половине 2022 года достиг уже 2,4 млрд долларов.

По словам Гюрджана, увеличился экспорт в такие страны, как Франция, США и Германия, которые приобретают товары с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, из-за войны в Украине возник огромный спрос на российском рынке, сказал он.

Гюрджан заявил, что выход шведского мебельного гиганта IKEA из российского рынка стал хорошей возможностью для турецких производителей с точки зрения роста экспорта в Россию.

«Сегодня Турция занимает 8-е место среди стран-экспортеров мебели в России. В прошлом году экспорт в РФ составил около 40 млн долларов, однако в первом полугодии экспорт вырос на 88,1 процента до 65 млн долларов. Мы намерены достичь уровня более 100 млн долларов к концу года и побить абсолютный рекорд», - сказал он.