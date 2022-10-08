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Помощник госсекретаря США посетит Турцию

Турция Материалы 8 октября 2022 07:32 (UTC +04:00)
Помощник госсекретаря США посетит Турцию

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БАКУ /Trend/ - Помощник госсекретаря США по консульским вопросам Рена Биттер посетит Франкфурт, Варшаву, Краков, Стамбул и Анкару с 7 по 19 октября 2022 года.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Во время своей поездки помощник госсекретаря будет наблюдать за консульскими операциями США и встретится с коллегами из иностранных правительств, чтобы подчеркнуть нашу глубокую и неизменную приверженность защите граждан США за границей и облегчению законных поездок в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении.

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