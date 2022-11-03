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Генсек ООН Гутерриш поблагодарил Турцию за усилия по зерновому соглашению

Турция Материалы 3 ноября 2022 04:27 (UTC +04:00)
Генсек ООН Гутерриш поблагодарил Турцию за усилия по зерновому соглашению

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш поблагодарил Турцию за ее дипломатические инициативы по возвращению России к зерновому соглашению, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Гутерриш через своего представителя Стефана Дюжаррика приветствовал возвращение России к соглашению о Черноморской зерновой инициативе.

Поблагодарив Турцию за ее дипломатические усилия, Гутерриш сказал, что он продолжает вести переговоры со всеми сторонами, чтобы возобновить соглашение и устранить препятствия для экспорта продуктов питания и удобрений из России.

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