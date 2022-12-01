Единственной мишенью операций являются террористы - Хулуси Акар

Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению министерства, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, проблемы безопасности.

Во время разговора министр Акар заявил, что Турция и Соединенные Штаты являются важными союзниками.

Глава военного ведомства Турции отметил:

«Антитеррористические операции проводятся в рамках прав Турции на самооборону, вытекающих из статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций. Целью операций является обеспечение безопасности мирных граждан и границ страны».

Турецкий министр подчеркнул, что единственной мишенью операций являются террористы, о причинении вреда силам коалиции или гражданскому населению не может быть и речи.