Турция намерена отправлять зерно в Африку через Черноморский коридор - Эрдоган

Турция полна решимости отправлять зерно и муку в страны Африки через Черноморский зерновой коридор. Об этом заявил в воскресенье президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

“[Президент России Владимир] Путин сказал мне: “Мы предоставим вам зерно бесплатно, а вы поставите его в бедные африканские страны. Мы ответили: "Хорошо. Мы примем зерно бесплатно от вас, будем перемалывать его в муку на предприятиях Турции и отправлять в бедные страны Африки". Мы договорились”, - рассказал Эрдоган в ходе выступления на мероприятии в провинции Анталья.

"Мы полны решимости отправлять данную продукцию в африканские страны через зерновой коридор и приложим для этого все необходимые усилия", - добавил он.

Глава государства отметил также, что 44% украинского зерна отправляется в Европу.

Касаясь ситуации в Украине президент Эрдоган подчеркнул, что Турция вносит свой вклад в поиск урегулирования российско-украинского конфликта, в отличие от тех, кто “содействует торговцам оружием”.

“Турция прилагает усилия для достижения мира во всем мире. В один и тот же день я провел переговоры и с [президентом РФ Владимиром Путиным], и с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы прилагаем усилия, чтобы их примирить. Мы продолжаем искренне идти по этому пути во имя мира во всем мире” -заявил он.