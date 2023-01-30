Все задачи, стоящие перед Турцией, будут выполнены - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Биледжике встретился с представителями общественности и молодежных организаций, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Во время своего выступления глава государства коснулся широкого спектра вопросов.

Президент Эрдоган отметил, что Турция уверенно двигается к намеченным целям. По словам президента, все задачи, стоящие перед правительством, будут выполнены.

Говоря об отношениях между Россией и Турцией, президент Эрдоган продолжил следующими словами:

«Наши отношения с Россией построены на взаимном уважении. Мои отношения с господином Путиным основаны на честности. На наши запросы от Татарстана до Дагестана мы получаем ответы».

Относительно Сирии президент Эрдоган отметил:

«Хотя мы не можем получить желаемый результат в развитии событий на севере Сирии прямо сейчас, мы говорим: Приезжайте, давайте сейчас проведем трехсторонние встречи. Мы предлагаем собраться втроем: Россия, Турция, Сирия. К этому можно подключить и Иран. Переговоры надо вести таким образом, чтобы в регионе наступил мир. Мы получили определенные результаты, получаем и собираемся их получать в дальнейшем».

Президент Эрдоган продолжил следующими словами:

«Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки S400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет и деньги не возвращены. Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров».

Констатируя, что отношения с тюркскими республиками улучшаются день ото дня, Эрдоган сказал:

«Мы никогда не оставим одних наших братьев, особенно Азербайджан. Это касается не только тюркских республик, хочется отметить уровень отношений с Ливией, Мы с решимостью прилагаем усилия для восстановления мира в этой стране. Мы поддерживаем и будем продолжать наши отношения со всеми тюркскими республиками, а именно с Азербайджаном, Кыргызстаном, Казахстаном, Туркменистаном. Это касается также наших отношений с Таджикистаном».

Президент ответил на вопрос о процессе заявки Швеции и Финляндии в НАТО.

«У меня складывается такое мнение, что они совсем не знают Турцию, ее принципы и традиции. Эта не та Турция, которой диктовали условия 20, 30 или 40 лет назад. Швеция обязалась выдать нам 120 террористов, которые скрываются на ее территории. Мы ждем исполнения этих обязательств. С Финляндией ситуация другая. По поводу этой страны мы можем принять соответствующее решение, но она не должна повторять ошибки Швеции. Когда мы огласим решение относительно Финляндии, Швеция будет в шоке».