Попытки ущерба имиджу Турции противоречат принципам дружбы - Чавушоглу

Попытки ущерба имиджу Турции противоречат принципам дружбы и союзническим отношениям с Анкарой. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьерой в пятницу в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкой дипломатии напомнил о вызове послов девяти страны в МИД Турции на фоне решений о временном закрытии ряда дипмиссий под предлогом угрозы безопасности.

По словам Чавушоглу, действия этих стран носят «целенаправленный характер». «Дипмиссии были закрыты без уведомления турецкой стороны о деталях угроз. В МВД Турции сообщили, что зарубежные коллеги не делились с ними конкретными данными по угрозам безопасности. Это означает, что в вопросе закрытия дипмиссий, налицо шаги, имеющие определенные цели. Если кто-либо пытается сформировать мнение о «небезопасной Турции, где имеет место угроза терактов», - это противоречит дружбе и союзу с нашей страной», - подчеркнул он.

При этом у Анкары есть данные о том, что определенные государства обратились к зарубежным коллегам с призывом «поддержать акцию по закрытию консульств», добавил турецкий министр.

Чавушоглу выразил уверенность в том, что попытки влияния на электорат Турции в период подготовки к майским выборам, обречены на провал. «Наш народ прекрасно осознает истинные причины подобных действий. Поэтому ожидаем от коллег искреннего и честного подхода», - сказал министр.

Он подчеркнул, что Турция более, чем какая-либо другая страна ведет борьбу с проявлениями терроризма.

По его словам, на фоне антиисламских провокаций в Швеции, МВД Турции повысило уровень безопасности всех зарубежных дипмиссий в стране. «Защита посольств и консульств – обязанность Турции. На этом фоне, дипмиссии в Турции временно закрывают и страны, не имеющие никакого отношения к последним проявлениям исламофобии в Европе», - сказал министр.