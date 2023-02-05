Военные делегации Турции, Сирии и России встретятся в феврале

Представители военных ведомств и спецслужб Турции, Сирии и России проведут в феврале встречу в рамках развития начатого в конце прошлого года трехстороннего диалога. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар газете Sozcu в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В феврале в продолжение трехсторонней встречи в формате Сирия - Россия -Турция соберутся технические делегации министерств обороны и разведок. Диалог будет продолжен", - сказал турецкий министр, не уточнив дату и место проведения переговоров.