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Военные делегации Турции, Сирии и России встретятся в феврале

Турция Материалы 5 февраля 2023 09:37 (UTC +04:00)
Военные делегации Турции, Сирии и России встретятся в феврале

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Представители военных ведомств и спецслужб Турции, Сирии и России проведут в феврале встречу в рамках развития начатого в конце прошлого года трехстороннего диалога. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар газете Sozcu в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В феврале в продолжение трехсторонней встречи в формате Сирия - Россия -Турция соберутся технические делегации министерств обороны и разведок. Диалог будет продолжен", - сказал турецкий министр, не уточнив дату и место проведения переговоров.

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