Эксклюзивные кадры из провинций Турции, где произошло землетрясение (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Как сообщает в понедельник Trend, очаг землетрясения, произошедшего в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Диярбекир, Малатья, Османия и Шанлыурфа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения погибли 912 человек.

По его словам, пострадали 5385 человек. Из-под завалов спасены 2470 человек.

Trend представляет вниманию читателей эксклюзивные кадры из районов, где произошло землетрясение.

(Перевод: Фидан Мустафаева)