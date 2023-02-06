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Эксклюзивные кадры из провинций Турции, где произошло землетрясение (ВИДЕО)

Турция Материалы 6 февраля 2023 14:39 (UTC +04:00)
Эксклюзивные кадры из провинций Турции, где произошло землетрясение (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Как сообщает в понедельник Trend, очаг землетрясения, произошедшего в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Диярбекир, Малатья, Османия и Шанлыурфа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате землетрясения погибли 912 человек.

По его словам, пострадали 5385 человек. Из-под завалов спасены 2470 человек.

Trend представляет вниманию читателей эксклюзивные кадры из районов, где произошло землетрясение.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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