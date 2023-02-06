БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 762, пострадавших - 12 068 человек, разрушено 5 606 зданий. Из-под завалов извлекли 6 445 человек.

Как передает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.