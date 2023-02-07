Названы регионы Турции с наибольшим числом жертв землетрясения

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число погибших в зонах землетрясения в Турции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам вице-президент Турции Фуат Октай.

"В результате землетрясения в Мараше погибли 530, в Хатае - 872, в Османие - 293, в Адыямане - 720, в Диярбекире - 92, в Шанлыурфе - 95, в Газиантепе - 481 , в Адане - 146, в Малатье -166 человек", - сказал он.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 381, раненых - 20 534 человек, разрушено 5 775 зданий. Более 8 000 человек были спасены из-под завалов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)