Гендиректор ВОЗ посетил зону землетрясения в Турции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать посильную помощь пострадавшим в результате разрушительных землетрясений на юге и юго-востоке Турции. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в ходе посещения турецкой провинции Хатай, также пострадавшей от разрушительных землетрясений 6 февраля, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Главу организации сопровождал глава Минздрава Турции Фахреттинн Коджа.

По словам Гебреисуса, груз помощи для турецкой стороны будет сформирован с учетом приоритетов нужд жителей зоны бедствия.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул солидарность с народом Турции, выразив соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения.

Гебреисус также поделился впечатлением от увиденного по дороге из Газиантепа в город Антакью в Хатае.

Глава ВОЗ назвал масштабы разрушений «невероятными». «Это одно из самых страшных бедствий в новейшей истории, повлекшее гибель более чем 44 тыс. и ранение свыше 108 тыс. человек», - отметил он.

По его словам, власти Турции прилагают все необходимые усилия, чтобы помочь пострадавшим. Гебреисус подчеркнул, что осуществленная на данный момент эвакуация 55 тыс. человек является крайне сложной задачей.

Он поблагодарил за проделанную работу всех, кто был задействован в ликвидации последствий ЧС. При этом гендиректор особо отметил деятельность персонала и волонтеров Национальной медицинской спасательной команды (UMKE), состоящих из 14 тысяч человек.

Гебреисус добавил, что обсудил с главой Минздрава Турции проблемы и нужды обитателей палаточных городков в зоне ЧС. Стороны также обменялись мнениями по вопросам охраны здоровья населения затронутых природной катастрофой районов. «Я хотел бы обратить внимание на то, что это землетрясение и его последствия действительно велики. Турция делает все возможное, что в ее силах. Но Турция также нуждается в международной помощи», - заявил он.

Тедрос Аданом Гебреисус призвал мировое сообщество предоставить обещанную помощь по линии ООН.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 44,3 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.​​​​