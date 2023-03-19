Черноморский газ вскоре начнет поступать в ГТС Турции - Эрдоган

Турция ускоренными темпами движется по пути становления газовым хабом.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в воскресенье, 19 марта на открытии завода по производству карбида бора в районе Бандырма провинции Балыкесир.

Глава государства отметил, что вопреки задержкам в связи с работами по устранению последствий февральских землетрясений, Черноморский газ вскоре начнет поступать в ГТС Турции.

«Мы не позволим никаким преградам, никаким политическим расчетам помешать Турции достичь целей, намеченных к 100-летию Республики»,- сказал президент.

Турция готовится войти в десятку ведущих стран мира по выработке электроэнергии на базе ВИЭ, добавил Эрдоган.