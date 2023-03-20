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Число погибших в результате схода селей в Турции достигло 20 человек

Турция Материалы 20 марта 2023 20:40 (UTC +04:00)
Число погибших в результате схода селей в Турции достигло 20 человек

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БАКУ /Trend/ - В Турции увеличилось число погибших в результате схода селей.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, число погибших в результате схода селей в провинциях Шанлыурфа и Адыямана увеличилось до 20 человек.

При поиске пропавших во время стихийного бедствия матери и дочери в районе Тут провинции Адыяман обнаружено тело ребенка.

Отметим, что в результате стихийного бедствия, произошедшего в Турции, были затоплены жилые дома, больницы и некоторые учреждения, а также палаточные городки, в которых проживали пострадавшие от землетрясения жители.

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