Число погибших в результате схода селей в Турции достигло 20 человек

БАКУ /Trend/ - В Турции увеличилось число погибших в результате схода селей.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, число погибших в результате схода селей в провинциях Шанлыурфа и Адыямана увеличилось до 20 человек.

При поиске пропавших во время стихийного бедствия матери и дочери в районе Тут провинции Адыяман обнаружено тело ребенка.

Отметим, что в результате стихийного бедствия, произошедшего в Турции, были затоплены жилые дома, больницы и некоторые учреждения, а также палаточные городки, в которых проживали пострадавшие от землетрясения жители.