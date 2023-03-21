Турция нацелена на взаимодействие с Грецией на международных площадках - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на продолжение взаимного сотрудничества с Грецией на международных площадках. Об этом глава турецкой дипломатии заявил на встрече с греческим коллегой Никосом Дендиасом в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы сегодня договорились поддерживать заявки друг друга на выдвижение кандидатур на международных платформах», -сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции также поблагодарил греческое правительство и народ Греции за их поддержку и солидарность, проявленную после землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше. Чавушоглу напомнил, что Дендиас лично посетил зону бедствия в Турции.

Глава турецкой дипломатии отметил, что сложившаяся между странами позитивная атмосфера также находит свое отражение и в сотрудничестве на международных платформах.

В свою очередь глава МИД Греции сообщил, что у него была возможность лично поблагодарить Чавушоглу за то, что он в числе первых позвонил после железнодорожной катастрофы в Темпи.

«Турция поддержит кандидатуру Греции по вопросу ее кандидатуры в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2025 по 2026 год. Греция в свою очередь окажет поддержку кандидатуре Турции на пост секретаря Международной морской организации (ИМО)», сказал глава МИД Греции.