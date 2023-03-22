В Турции более 1,3 тыс. человек проходят по делам о разрушении зданий

Власти Турции инициировали расследования против более 1,3 тыс. человек, которые могут быть виновны в разрушении зданий в результате землетрясений в стране. Об этом сообщил в среду президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ, которое транслировалось на его странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Следственные действия начаты против 1 364 лиц. 302 подозреваемых были арестованы. Еще на 312 человек выданы ордера на задержание", - сообщил президент. Он отметил, что в числе арестованных 106 подрядчиков, 163 прораба и 18 подозреваемых, которые внесли изменения в конструкцию зданий.

"Из 466 подозреваемых, отпущенных под подписку о невыезде, 85 подрядчиков, 56 владельцев зданий и 34 лица, внесших изменения в конструкцию зданий. Суды продолжают работу, скоро им поступят обвинительные заключения, и все виновные ответят перед правосудием", - сказал Эрдоган.

Он заявил, что 23 марта будут заложены фундаменты первых домов, которые начнут строить власти в зонах бедствия. Всего, как подтвердил президент, будет построено 650 тыс. зданий.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.