БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Об этом сообщили Агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Trend.

Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в районе Гёксун провинции Кахраманмараш. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7,34 километра.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. повлекшее многочисленные человеческие жертвы. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.