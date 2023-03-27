Турция придает большое значение стабильности Туркменистана - МИД

БАКУ /Trend/ - Турция придает большое значение стабильности Туркменистана.

Как передает в воскресенье Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции в связи с прошедшими в Туркменистане парламентскими выборами.

"Мы удовлетворены, что состоявшиеся 26 марта 2023 года в Туркменистане парламентские выборы прошли в мирной и спокойной обстановке.

Мы придаем большое значение стабильности дружественного и братского Туркменистана и надеемся, что результаты выборов пойдут на пользу туркменскому народу", - говорится в заявлении.

Напомним, что 26 марта в Туркменистане состоялись выборы депутатов Меджлиса (парламента) и членов халк маслахаты.