Турция приложит все силы для устранения последствий землетрясений - Эрдоган

Государство приложит все силы для устранения последствий землетрясений. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на церемонии закладки фундамента новых жилых объектов в провинциях Газиантеп и Килис, пострадавших от разрушительных февральских землетрясений, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства сообщил, что в 11 провинциях зоны бедствия стартовал процесс строительства 61 726 жилых объектов. «7 087 из них будут построены в провинции Газиантеп, а 649 – в провинции Килис», - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в целом в городах и селах зоны февральских землетрясений планируется построить 650 тыс. жилых домов, из которых 319 тыс. будут возведены в течение года.

Президент отметил, что восстановительные работы учитывают особенности местной архитектуры.

«Новые дома не будут превышать нескольких этажей. Работы по устранению последствий бедствия продолжатся вплоть до восстановления всех городов и сел», - отметил турецкий лидер.