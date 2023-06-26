В Турции выпущен пятисотый ударный БПЛА Bayraktar TB2

БАКУ /Trend/ - В Турции был произведен пятьсотый ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, который сошел с конвейера. В Технологическом центре имени Озмемира Байрактара в Стамбуле была организована церемония представления дрона под названием "T500", передает Trend.

Участники мероприятия обратили внимание на эффективность дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar AKINCI, которые используются вооруженными силами многих стран по всему миру.

Также было отмечено, что новые разработки турецких конструкторов, включая ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3 и беспилотный военный самолет Bayraktar KIZILELMA, обладают большим потенциалом. Было сказано, что 93 процента комплектующих ударных дронов Bayraktar TB2 производятся в Турции, что существенно снижает зависимость от импорта в этой области.

Разработчики также напомнили, что с 2015 года дроны Bayraktar TB2 успешно использовались в различных операционных зонах, включая операции "Щит Евфрата", "Весенний шит", "Оливковая ветвь" и "Pençe" Вооруженных Сил Турции.