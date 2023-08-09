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Названа дата поступления в продажу модели турецкого электромобиля TOGG Sedan

Турция Материалы 9 августа 2023 10:53 (UTC +04:00)
Названа дата поступления в продажу модели турецкого электромобиля TOGG Sedan

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Первый электромобиль производства Турции, модель TOGG Sedan, поступит в продажу в первом квартале 2025 года.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир.

Он сказал, что TOGG продолжит выходить на глобальную конкурентную арену не с одной моделью, а с моделями разных сегментов, как и другие бренды.

TOGG был представлен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, эмиру Катара Аль-Тани и Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммеду бин Зайеду аль Нахайану.

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