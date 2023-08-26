В первом квартале 2025 года планируется экспорт турецкого электромобиля TOGG в Европу

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2025 года планируется экспорт в Европу первого электромобиля производства Турции - TOGG.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал глава Инициативной группы "Турецкие автомобили" (TOGG) Гюрджан Каракаш.

"В настоящее время производится 100 автомобилей в день. А с сентября мы планируем увеличить производство до 170 автомобилей в день. После перехода на двухсменный режим работы до конца года будет произведено 28 тысяч автомобилей. В следующем году эта цифра будет удвоена", - подчеркнул он.

Каракаш также отметил, что в 2026 году с использованием новых смарт-устройств годовая мощность достигнет 100 тысяч единиц.

"К 2030 году мы запланировали пять различных моделей TOGG. В первой половине 2025 года будет представлен C-Sedan, а в 2026 году - C-X Coupé" - добавил он.

Отметим, что проект TOGG полностью спроектирован Турцией и реализован с целью создания глобального бренда промышленной собственности.

TOGG был представлен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммеду ибн Зайеду Аль Нахайану, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду и эмиру Катара Аль Тани.