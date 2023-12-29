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В Стамбуле построят около 1 миллиона сейсмостойких домов - министр

Турция Материалы 29 декабря 2023 00:30 (UTC +04:00)
В Стамбуле построят около 1 миллиона сейсмостойких домов - министр

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Стамбуле построят около одного миллиона сейсмостойких домов.

Как передает Trend, об этом заявил министр окружающей среды, городского планирования и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки.

По его словам, завершить их строительство планируется через несколько лет.

"Определены 12 районов Стамбула, где будут построены новые жилые дома", - сказал он.

Министр отметил, что из 7 миллионов 500 тысяч домов в Стамбуле около 1 миллиона 500 тысяч считаются небезопасными для проживания.

Было сказано, что 600 тысяч из них подлежат срочному демонтажу.

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