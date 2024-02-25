У Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире с Азербайджаном - Нуман Куртулмуш

БАКУ /Trend/ - У Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире и безопасности с Азербайджаном в этом регионе.

Как передает Trend, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

"Карабахский регион, находившийся под оккупацией армян более 30 лет, был освобожден за 44 дня. В армянской диаспоре резко отреагировали на слова Никола Пашиняна о том, что он признает Карабах частью Азербайджана", - отметил Куртулмуш.

По его словам, некоторые круги не хотят мира в этом регионе. В частности, речь идет об армянской диаспоре в Европе и США.