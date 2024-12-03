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Турция внимательно следит за событиями в Сирии – Эрдоган

Турция Материалы 3 декабря 2024 06:20 (UTC +04:00)
Турция внимательно следит за событиями в Сирии – Эрдоган
Фото: Сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Турция очень внимательно следит за неожиданным поворотом событий в Сирии.

Как передает Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с лидером Черногории Яковом Милатовичем в Анкаре.

По его словам, Анкара готова сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в регионе.

"На фоне законных требований сирийского народа надеемся достичь соглашения, учитывая во внимание защиту территориальной целостности и выход из 13-летнего периода дестабилизации в Сирии", - сказал Президент Турции.

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