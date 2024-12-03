Турция внимательно следит за событиями в Сирии – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция очень внимательно следит за неожиданным поворотом событий в Сирии.

Как передает Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с лидером Черногории Яковом Милатовичем в Анкаре.

По его словам, Анкара готова сделать все возможное, чтобы снизить напряженность в регионе.

"На фоне законных требований сирийского народа надеемся достичь соглашения, учитывая во внимание защиту территориальной целостности и выход из 13-летнего периода дестабилизации в Сирии", - сказал Президент Турции.