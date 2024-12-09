Назван объем экспорта ковровых изделий из Турции в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года объем экспорта ковровых изделий из Турции в Узбекистан снизился на 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,7 миллиона долларов.

Как передает Trend, об этом TurkicWorld сообщили в министерстве торговли Турции.

"В ноябре этого года Турция экспортировала в Узбекистан ковровые изделия на сумму 714 тысяч долларов, что на 32,9 процента меньше, чем в ноябре прошлого года", – сообщили в министерстве.

Отметим, что в январе-ноябре 2024 года объем экспорта ковровых изделий из Турции увеличился на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 миллиарда 620 миллионов 234 тысячи долларов.

"В ноябре этого года Турция экспортировала ковровые изделия на сумму 259 миллионов 878 тысяч долларов, что на 2,6 процента меньше, чем в ноябре прошлого года", - говорится в сообщении министерства.

Было отмечено, что за последние 12 месяцев (ноябрь 2023-ноябрь 2024) Турция экспортировала ковровых изделий на сумму 2 миллиарда 875 миллионов 693 тысячи долларов.