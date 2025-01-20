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Генконсульство Турции в Алеппо возобновило свою деятельность

Турция Материалы 20 января 2025 15:35 (UTC +04:00)

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Генеральное консульство Турции в Алеппо возобновило свою деятельность после 13 лет перерыва.

Об этом сообщили турецкие СМИ, передает Trend.

Генконсульство постепенно увеличит количество сотрудников и начнет оказывать услуги населению. Временный поверенный Турции в Сирии Бурхан Кероглу заявил, что Анкара будет поддерживать развитие Сирии после ухода партии "Баас".

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши сирийские братья и сестры, которых мы принимали в течение многих лет, благополучно вернулись домой. Отношения между Турцией и Сирией будут развиваться, и мы будем поддерживать процесс выхода Сирии в мир", - сказал он.

Напомним, что посольство Турции в Дамаске начало свою работу 14 декабря.

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