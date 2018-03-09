Илон Маск сравнил ввозные пошлины с "бегом в обуви из свинца"

9 марта 2018 00:24 (UTC+04:00)

Известный американский предприниматель Илон Маск раскритиковал решение президента Дональда Трампа ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий.

"Я вообще против ввозных пошлин, но нынешние правила очень сильно усложняют ситуацию. Это все равно что соревноваться в олимпийском забеге в обуви из свинца", - написал Маск в ответ на твит Трампа, передает РИА Новости.

"Мы поднимали этот вопрос с предыдущей администрацией, и ничего не случилось. Я просто хочу честного результата, в идеале такого, при котором пошлины и правила одинаково умеренные. Ничего больше. Надеюсь, это не выглядит чем-то неразумным", - написал Маск.

Трамп подпишет распоряжение о ввозных пошлинах на сталь и алюминий уже в четверг, сообщил Белый дом. Маск - глава автопроизводителя Tesla и космической корпорации SpaceX, обе компании являются крупными потребителями импортной стали и алюминия. Маск в начале работы Трампа присоединился к основанному президентом совету по экономики, но покинул его после того, как Трамп решил вывести США из Парижского соглашения по климату.

Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Это вызвало негативную реакцию ЕС, КНР и многих других стран. Ряд экспертов и политиков предупредили о возможности "торговой войны" с постоянным повышением ввозных пошлин рядом стран. Трамп в ответ на это заявил, что торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть.

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