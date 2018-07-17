Трамп упрекнул СМИ в игнорировании "финансовых достижений" на саммите НАТО

17 июля 2018 18:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп упрекнул СМИ в том, что они пишут только о его отношении к лидерам стран НАТО на саммите в Брюсселе, но умалчивают о том, чего добился Трамп в вопросе финансирования альянса, передает РИА Новости.

"У меня была отличная встреча с НАТО. Они уже заплатили на 33 миллиарда долларов больше и в будущем заплатят еще сотни миллиардов долларов только благодаря мне. НАТО была слаба, но теперь снова сильна. СМИ пишут только о том, что я был груб с лидерами, ничего не пишут о деньгах!" — написал он во вторник в своем Twitter.

В ходе саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп поднял вопрос не только о достижении членами альянса согласованного уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но установил новый барьер — 4%. Сам президент США ранее заявлял, что страны НАТО должны немедленно начать тратить на оборону 2% от своего ВВП.

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