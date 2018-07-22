В Техасе при взлете разбился небольшой самолет - СМИ

Небольшой самолет Douglas DC-3 в субботу потерпел крушение в штате Техас при выполнении взлета. Как сообщило местное отделение телекомпании Fox News, все находившиеся на борту 13 пассажиров остались живы, передает ТАСС.

Как отмечается, один из них получил серьезные ожоги и был госпитализирован, еще семь человек отделались травмами. После катастрофы на месте происшествия вспыхнул пожар, однако он практически сразу был потушен пожарной службой аэропорта. Причины инцидента выясняются.

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