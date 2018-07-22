Мэр Лос-Анджелеса сообщил о смерти женщины в результате захвата заложников в магазине

Молодой американец, почти три часа удерживавший в заложниках десятки человек в продуктовом магазине сети Trader Joe's в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), застрелил одного человека и сам сдался полиции без сопротивления. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в субботу на пресс-конференции мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти и начальник городской полиции Майкл Мур.

"Злоумышленник был ранен в левую руку. Мы с прискорбием информируем о гибели одного человека в магазине, пожарные вытащили раненую женщину из помещения наружу и доставили ее в больницу, где была зафиксирована ее смерть", - уточнил градоначальник.

"Первоначально в Trader Joe's находились от 40 до 50 покупателей и сотрудников магазина. Одни смогли спрятаться, дожидаясь помощи, другие выбрались наружу самостоятельно или с помощью полиции Лос-Анджелеса, кого-то подозреваемый выпустил на свободу сам", - сообщил Гарсетти. Он отметил слаженность и скорость действий блюстителей порядка, благодаря которым удалось разрешить ситуацию. Мэр назвал место, где родственники смогут встретиться и забрать домой освобожденных заложников.

По словам шефа полиции, злоумышленник добровольно решил сдаться, попросил у переговорщиков наручники и сам надел их.

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