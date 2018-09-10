США продлили на год ограничения на торговлю с Кубой

10 сентября 2018 22:50 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год введенного в 1962 году торгового эмбарго в отношении Кубы, говорится в распространенном в понедельник сообщении Белого дома, передает РИА Новости.

Согласно тексту указа, это остается в числе национальных интересов США. Прежний срок действия эмбарго должен был завершиться 14 сентября 2018 года.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

Также МИД Кубы осудил высылку большой группы дипломатов из посольства в Вашингтоне, что серьезно ударило по работе самого кубинского диппредставительства, и решение отменить визиты официальных делегаций из США на Остров свободы.

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