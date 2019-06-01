Студия Warner Brothers нашла нового актера на роль Бэтмена

1 июня 2019 05:55 (UTC+04:00)

Студия Warner Brothers начала переговоры с британским актером Робертом Паттинсоном о роли Бэтмена в ближайшем фильме, где появится этот персонаж, сообщил журнал The Hollywood Reporter, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Владельцы прав на персонажа выбирали между Паттинсоном и другим британцев, звездой фильмов о людях икс, Николасом Холтом. По информации The Hollywood Reporter, выбор сделан в пользу Паттинсона.

Фильм "Бэтмен", где, как ожидается, появится новый исполнитель главной роли, выйдет 25 июня 2021 года. Ранее режиссером и исполнителем роли бизнесмена Брюса Уэйна (он прячется под маской Бэтмена) должен был быть Бен Аффлек. Он же написал сценарий, однако отказался от работы в 2017 году. Режиссерское кресло занял Мэтт Ривз, известный по фильму "Монстро" и серии "Планета обезьян". Выбор более молодого актера позволил ему переписать сценарий фильма, по-новому взглянув на персонажа.

Паттинсон впервые появился на большом экране в фильме "Гарри Поттер и кубок огня" в роли Седрика Диггори. Затем он заработал мировую славу в серии фильмов "Сумерки", сыграв возлюбленного главной героини, вампира Эдварда Каллена.

Бен Аффлек сыграл Бэтмена в фильмах "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости" и "Лига справедливости".

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