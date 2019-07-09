Береговая охрана США сообщила о кибератаке на компьютерную систему одного из судов

Береговая охрана США (является в стране одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты) сообщила в понедельник о хакерской атаке, проведенной против компьютерной системы одного из судов, и рекомендовала экипажам обновить антивирусное программное обеспечение. Об этом говорится в распространенном пресс-службой предупреждении о мерах безопасности на море, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что в феврале 2019 года совершавшее международное плавание судно с большой осадкой сообщило о серьезной хакерской атаке, повлиявшей на его компьютерную сеть. Межведомственная группа экспертов по вопросам обеспечения безопасности в киберпространстве во главе с представителями из Береговой охраны "провела анализ компьютерной сети судна и основных систем управления". "Группа пришла к выводу, что, хотя вредоносное ПО значительно ухудшило функциональность бортовой компьютерной системы, основные системы управления судном не пострадали. Тем не менее межведомственный анализ показал, что судно эксплуатировалось в отсутствие действенных мер по обеспечению безопасности в киберпространстве, выставляя на передний план существенные уязвимости критически важных систем управления судном", - говорится в документе.

В связи с этим Береговая охрана "настоятельно рекомендовала", чтобы владельцы американских судов "установили и регулярно обновляли базовое антивирусное программное обеспечение". В пресс-службе не уточнили против какого именно судна была проведена хакерская атака.

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