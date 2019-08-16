США пригрозили "серьезными последствиями" всем, кто связан с иранским танкером Grace 1

Власти США считают, что задержанный в начале июля властями Гибралтара иранский танкер Grace 1 содействовал Корпусу стражей исламской революции (КСИР), занимаясь транспортировкой нефти из Ирана в Сирию. Как отмечается в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, это может привести "к серьезным последствиям" для связанных с судном лиц, в том числе им может быть отказано во въезде в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США считают, что Grace 1 помогал КСИР, перевозя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1", - говорится в заявлении Ортэгус.

Она напомнила, что ранее США внесли КСИР в список террористических организаций. "Членам экипажей судов, содействующих КСИР, осуществляя транспортировку нефти из Ирана, может быть отказано в получении виз для въезда в США. <...> Морское сообщество должно знать, что правительство США намерено аннулировать визы, которыми владеют члены таких экипажей. В случае с Grace 1 мы продолжим действовать в соответствии с существующей политикой в отношении тех, кто оказывает материальную поддержку КСИР", - отметила глава пресс-службы Госдепа.

Ортэгус добавила, что США также продолжат использовать все доступные им инструменты, чтобы лишить Иран ресурсов, необходимых ему и его "доверенным лицам" для участия в "дестабилизирующей и злонамеренной деятельности в Сирии и других местах".

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