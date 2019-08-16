США пригрозили "серьезными последствиями" всем, кто связан с иранским танкером Grace 1

16 августа 2019 06:52 (UTC+04:00)

Власти США считают, что задержанный в начале июля властями Гибралтара иранский танкер Grace 1 содействовал Корпусу стражей исламской революции (КСИР), занимаясь транспортировкой нефти из Ирана в Сирию. Как отмечается в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, это может привести "к серьезным последствиям" для связанных с судном лиц, в том числе им может быть отказано во въезде в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США считают, что Grace 1 помогал КСИР, перевозя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1", - говорится в заявлении Ортэгус.

Она напомнила, что ранее США внесли КСИР в список террористических организаций. "Членам экипажей судов, содействующих КСИР, осуществляя транспортировку нефти из Ирана, может быть отказано в получении виз для въезда в США. <...> Морское сообщество должно знать, что правительство США намерено аннулировать визы, которыми владеют члены таких экипажей. В случае с Grace 1 мы продолжим действовать в соответствии с существующей политикой в отношении тех, кто оказывает материальную поддержку КСИР", - отметила глава пресс-службы Госдепа.

Ортэгус добавила, что США также продолжат использовать все доступные им инструменты, чтобы лишить Иран ресурсов, необходимых ему и его "доверенным лицам" для участия в "дестабилизирующей и злонамеренной деятельности в Сирии и других местах".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что США и Британия быстро продвигаются к заключению торгового соглашения
США 05:20
Трамп: Иран хочет новой сделки с США
Иран 04:56
Трамп признался, что обеспокоен ситуацией в Гонконге
Китай 03:03
Трамп пообещал вскоре провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
США 02:14
Умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
США 01:36
Трамп обвинил "фейковые СМИ" в попытке подорвать экономику США
США 00:06
Лента новостей
В Японии 1,7 тыс. человек провели ночь в аэропорту из-за тайфуна "Кроса"
Другие страны 07:11
СМИ: в Китае 17 человек пропали без вести из-за оползня
Китай 06:37
Южная Корея обсудила ракетные пуски КНДР на заседании Совета национальной безопасности
Другие страны 05:49
Трамп заявил, что США и Британия быстро продвигаются к заключению торгового соглашения
США 05:20
Трамп: Иран хочет новой сделки с США
Иран 04:56
Instagram вводит инструмент для обозначения фейкового контента
В мире 04:43
КНДР провела пуски двух неопознанных снарядов
Другие страны 04:21
В Аргентине до конца года отменили НДС на ряд продуктов питания
Другие страны 04:01
Эрдоган посетит Сербию 29 августа - СМИ
Турция 03:33