Apple планирует выпустить iPhone без разъема для зарядки в 2021 году

Американская компания Apple планирует во второй половине 2021 года выпустить модель смартфона iPhone без разъема Lightning, который используется с 2012 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг сайт MacRumors, специализирующийся на информации, прогнозах и слухах о новинках Apple.

Ресурс ссылается на эксперта Ку Мин Чи, который полагает, что новый флагманский смартфон Apple будет лишен разъема Lightning, используемого в современных моделях компании как для зарядки, так и для подключения аксессуаров. В результате чего станет "полностью беспроводным", считает аналитик.

По его мнению, в первой половине 2021 года Apple выпустит более доступный смартфон, который будет назван iPhone SE 2 Plus. Он будет оснащен экраном во всю переднюю панель, как и топовые модели компании, но лишен Face ID - системы трехмерного сканирования лица для разблокировки аппарата. При этом система распознавания отпечатка пальца Touch ID может быть встроена в кнопку включения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.