США пригрозили Китаю пошлинами в случае нарушения условий сделки

14 декабря 2019 02:22 (UTC+04:00)

США готовы применять пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, предусмотрен "конкретный механизм реализации", который будет регулироваться в том числе и секретными документами. Секретность обусловлена тем, что если рынки будут знать заранее, какие действия США и КНР могут спровоцировать штрафные санкции, это вызовет негативные последствия для торгов, уточнил он.

"В конечном итоге, если мы решим, что КНР нарушила условия соглашений, мы предпримем соответствующие действия", - сказал представитель администрации. Он назвал ввозные пошлины "потенциальным механизмом" таких действий.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что США и Китай договорились об очень крупной первой фазе сделки с Китаем. Американский лидер проинформировал, что в связи с этим дополнительные штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены. С аналогичным заявлением выступило министерство финансов Китая. Трамп сообщил, что в скором времени начнутся переговоры по второй фазе торгового соглашения.

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