Пожилые кандидаты-демократы в США заявили, что возраст им не помеха

20 декабря 2019 07:38 (UTC+04:00)

Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии заявили на дебатах, что возраст не будет им помехой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ведущие процитировали кандидатам слова бывшего президента Барака Обамы о том, что политические проблемы в мире сохраняются, в частности, потому, что пожилое поколение политиков не готово уйти со сцены.

Джо Байден, который был вице-президентом при Обаме, в ответ отделался шуткой. "Попробую предположить, что он говорил не обо мне", - заявил 77-летний Байден.

Он сделал акцент на том, что у него много опыта. "Я баллотируюсь потому, что я давно работаю, баллотируюсь на основе своего опыта", - сказал Байден.

В свою очередь, 78-летний сенатор Берни Сандерс сказал, что главное в предвыборной кампании - не возраст кандидата, а другие вопросы, прежде всего экономическое неравенство, и что он надеется объединить по этому вопросу как молодых, так и пожилых американцев.

Ведущий также обратился к 70-летней Элизабет Уоррен, напомнив, что она в случае избрания станет наиболее пожилым кандидатом на момент инаугурации.

"Я также стану самой молодой женщиной на момент инаугурации", - парировала Уоррен.
Целый ряд кандидатов на выборах превышают 70-летний возраст. Еще одному претенденту-демократу Майклу Блумбергу исполнилось 77 лет, как и Байдену. Нынешнему президенту Дональду Трампу 73 года, он на данный момент - самый пожилой президент на момент инаугурации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Байден считает, что политика Трампа "удушает" средний класс
США 06:58
Пентагон после стрельбы на базе проверил саудовских курсантов
США 06:45
Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Европа 06:29
В США отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
США 04:45
Космический корабль Starliner совершит первый беспилотный полет к МКС
США 03:53
В конгрессе США одобрили торговое соглашение с Мексикой и Канадой
США 01:56
Лента новостей
Эмиссар госдепа потребовал от руководства Ирака защитить протестующих
Арабские страны 07:18
Байден считает, что политика Трампа "удушает" средний класс
США 06:58
Пентагон после стрельбы на базе проверил саудовских курсантов
США 06:45
Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 "объявила войну"
Европа 06:29
Извлечение ядерного топлива на двух реакторах "Фукусимы-1" отложат до 2028 года
Другие страны 06:16
Бельгийский суд впервые огласит приговор по делу о геноциде в Руанде
Европа 05:59
С каким лицом торговцы иммигрантами принимают участие в выборах? - Джавид Османов
Общество 05:43
В Филадельфии два человека погибли при взрыве в доме
США 05:24
Власти Каталонии планируют увеличить ставку туристического налога
Европа 05:05