Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава минюста Уильям Барр заявил, что Apple отказалась помочь в разблокировке телефона саудовского кадета, устроившего стрельбу на военной базе США во Флориде.

"Мы все время помогаем Apple в торговле и по многим другим вопросам, и, тем не менее, они отказываются разблокировать телефоны, которые используют убийцы, наркодельцы и многие другие опасные криминальные элементы", - написал Трамп у себя в Twitter.

Он призвал компанию изменить эту практику.

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