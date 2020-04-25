Новый торговый договор стран Северной Америки вступит в силу 1 июля

Американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер уведомил Конгресс США о том, что новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (USMCA) вступает в силу с 1 июля 2020 года. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте офиса Лайтхайзера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лайтхайзер уведомил Конгресс, что "Канада и Мексика приняли меры, необходимые для выполнения всех их обязательств в рамках USMCA", уточняется в заявлении.

Офис американского торгпреда отметил, что изменения, принятые в рамках нового торгового соглашения, "позволят создать новые рабочие места, обеспечат более надежную защиту труда и расширят доступ к рынкам, создав новые возможности для американских рабочих, фермеров и владельцев ранчо".

Канада, Мексика и США договорились о новом торговом соглашении (USMCA) в сентябре 2018 года. Оно придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), действовавшему с 1994 года. Мексика первой ратифицировала новый договор, Трамп подписал его в конце января, позднее власти Канады завершили процедуру ратификации договора.