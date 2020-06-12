Трамп призвал вкладывать больше средств в обучение полицейских

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь раскритиковал призывы распустить полицию и урезать ее финансирование, заявив при этом о необходимости тратить больше средств на обучение правоохранителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны пойти другим путем. Мы должны вкладывать больше энергии и ресурсов в обучение полиции, в подбор кадров <...>. Мы должны уважать нашу полицию, мы должны заботиться о нашей полиции, они защищают нас", - сказал глава вашингтонской администрации на мероприятии в Техасе.

"Мы заканчиваем подготовку указа, который будет служить стимулом для полицейских управлений по всей стране соответствовать самым современным профессиональным стандартам [применения] силы", - добавил Трамп.

В понедельник Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов не будут распускать полицию или сокращать ее финансирование. Призывы урезать финансирование полиции часто звучат во время протестов, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Демократы в Конгрессе США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.